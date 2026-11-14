Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri AK Parti Bursa teşkilatı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinledi

        AK Parti Bursa teşkilatı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinledi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        AK Parti Bursa teşkilatı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinledi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

        AK Parti'nin şehir buluşmaları kapsamında Bursa'da saha çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. İş yerlerini ziyaret eden heyet, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek kent ekonomisi ve ticaret hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        REKLAM

        Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, şehir buluşmaları kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde teşkilat mensuplarıyla sahada olduklarını belirtti. Bursa genelinde 2 bin 932 ilçe yöneticisi ve teşkilat mensubunun aktif görev yaptığını ifade eden Gürkan, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyerek raporladıklarını ve genel merkeze ilettiklerini söyledi.

        Gürkan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda politikaların oluşturulmasına yön vermeye çalıştıklarını belirterek, saha çalışmalarında kendilerine destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya teşekkür etti.

        REKLAM

        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Bursa'nın her noktasında vatandaşların beklentilerine cevap verecek adımlar atmaya çalıştıklarını, bu kapsamda parlamentoda da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Beton mikserin altında kalıp, bacağı kopan kadın kurtarılamadı
        Beton mikserin altında kalıp, bacağı kopan kadın kurtarılamadı
        UTİB Başkanı G. İhsan İpeker'den kritik değerlendirme: "Tekstil sektörünün...
        UTİB Başkanı G. İhsan İpeker'den kritik değerlendirme: "Tekstil sektörünün...
        Osmangazi'de masa tenisi heyecanı başladı Masa tenisinin kalbi Osmangazi'de...
        Osmangazi'de masa tenisi heyecanı başladı Masa tenisinin kalbi Osmangazi'de...
        MHP'li Büyükataman: Son terörist teslim oluncaya kadar, terörle mücadele de...
        MHP'li Büyükataman: Son terörist teslim oluncaya kadar, terörle mücadele de...
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayetin nedeni: 'Kenevir tarlasına girdin' tart...
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayetin nedeni: 'Kenevir tarlasına girdin' tart...
        Büyükataman: "Muhtarlar demokrasinin itibarıdır" MHP Genel Sekreteri İsmet...
        Büyükataman: "Muhtarlar demokrasinin itibarıdır" MHP Genel Sekreteri İsmet...