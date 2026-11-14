AK Parti Bursa teşkilatı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

AK Parti'nin şehir buluşmaları kapsamında Bursa'da saha çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. İş yerlerini ziyaret eden heyet, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek kent ekonomisi ve ticaret hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

REKLAM

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, şehir buluşmaları kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde teşkilat mensuplarıyla sahada olduklarını belirtti. Bursa genelinde 2 bin 932 ilçe yöneticisi ve teşkilat mensubunun aktif görev yaptığını ifade eden Gürkan, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyerek raporladıklarını ve genel merkeze ilettiklerini söyledi.

Gürkan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda politikaların oluşturulmasına yön vermeye çalıştıklarını belirterek, saha çalışmalarında kendilerine destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya teşekkür etti.

REKLAM

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Bursa'nın her noktasında vatandaşların beklentilerine cevap verecek adımlar atmaya çalıştıklarını, bu kapsamda parlamentoda da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.