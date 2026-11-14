UTİB Başkanı G. İhsan İpeker'den kritik değerlendirme: "Tekstil sektörünün rekabet gücünü korumak, Türkiye'nin üretim geleceğini korumaktır"

Türk tekstil sanayisinin üretim gücünü kaybetmemesi için atılması gereken adımları kısa ve orta vadeli olarak özetleyen UTİB Başkanı G. İhsan İpeker, "Kısa vadede mevcut istihdam desteğinin günümüz şartlarına göre artırılmasını, döviz dönüşüm desteğinin yükseltilmesini, ihracatçının finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını ve iç piyasayı koruyacak ticaret politikası önlemlerinin güçlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı G. İhsan İpeker, Türk tekstil sanayisinin artan üretim maliyetleri, finansmana erişim darboğazı ve kurenflasyon makası nedeniyle kritik bir eşikten geçtiğini vurguladı. İpeker; kapasite kayıpları, ithalat baskısı ve Mısır gibi ülkelere kayan yatırımlar karşısında kamu ve özel sektör iş birliğiyle acilen rekabet ve dönüşüm yol haritası oluşturulması çağrısında bulundu. Türkiye’nin üretim, net ihracat ve istihdam lokomotifi olan Türk tekstil sanayisi; yüzyıllara dayanan üretim kültürü, yetişmiş insan kaynağı ve küresel pazarlardaki güvenilirliğiyle ülke ekonomisinin stratejik yapı taşlarından birini oluşturuyor. Ancak son dönemde hem iç piyasadaki maliyet baskıları hem de küresel pazardaki daralma, sektörün rekabet gücünü ciddi biçimde zorluyor. Konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulunan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı G. İhsan İpeker, sektörün içinde bulunduğu tabloyu ve çözüm önerilerini paylaştı.

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"Sanayici Türkiye’den gitmek değil, ülkesinde kalıp rekabet etmek istiyor"

Sektörün enerji ve işçilik başta olmak üzere hızla artan girdi maliyetleri, yüksek finansman giderleri, düşen kapasite kullanım oranları ve iç pazardaki ucuz ithal ürün baskısıyla mücadele ettiğini belirten G. İhsan İpeker, şunları söyledi: "Bazı işletmelerimizin üretimi kısmak, istihdamını azaltmak ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması hepimiz adına dikkatle değerlendirilmesi gereken bir gelişmedir. Uluslararası siparişlerin ve yeni yatırım planlarının başta Mısır olmak üzere düşük maliyetli ülkelere yönelmesi, rekabet şartları acilen güçlendirmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Türk sanayicisinin önceliği yatırımını yurt dışına taşımak değildir. Bizim tek isteğimiz, kendi ülkemizde rekabetçi şartlarda üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edebilmektir."

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"Kurenflasyon makası ihracatçıyı nefessiz bırakıyor"

Enflasyon ile döviz kuru arasındaki uyumsuzluğun ihracatçı firmaların döviz bazlı maliyetlerini küresel rakiplerinin üzerine çıkardığına dikkat çeken İpeker, bu durumun Türkiye’yi hem Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’daki düşük maliyetli üreticilerle hem de yüksek segmentteki Avrupalı rakiplerle rekabette zorladığını ifade etti. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele politikalarının öneminin farkında olduklarını belirten İpeker, "Biz belirli bir döviz kuru seviyesi talep etmiyoruz; yalnızca üretim maliyetlerimizle uyumlu, öngörülebilir bir rekabet ortamı ve rekabet gücümüzün korunmasını istiyoruz" dedi.

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"Katma değer tek başına reçete değil"

UTİB olarak ArGe, inovasyon, tasarım ve yüksek katma değerli üretime geçişi her zaman önceliklendirdiklerini hatırlatan G. İhsan İpeker, ancak maliyet rekabetçiliği olmadan bunun tek başına yeterli olmayacağını şu sözlerle vurguladı: "Yüksek katma değerli üretimi son derece önemsiyoruz; ancak katma değerli üretim, maliyet rekabetçiliğinin alternatifi değildir. Maliyet yapımız küresel standartların üzerinde kaldığı sürece ne standart ürünlerde ne de yüksek segmentte sürdürülebilir bir başarı sağlanabilir. Bu nedenle katma değerli üretimi artırmak kadar, bu üretimi uluslararası pazarlarda rekabetçi şartlarda sunabilmeyi de başarmalıyız."

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Yeşil dönüşüm desteklerinin ölçeği sektöre göre büyütülmeli

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) sürecinde enerji verimliliği, su kullanımı, atık su geri kazanımı, yenilenebilir enerji ve dijital izlenebilirlik yatırımlarının hayati önem taşıdığını belirten İpeker, kamu desteklerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydederek "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Yeşil Dönüşüm Programı ile TÜBİTAK ve KOSGEB’in yeşil dönüşüm destekleri sektörümüz için çok kıymetli adımlardır. Ancak tekstil sanayisinde ihtiyaç duyulan geniş ölçekli modernizasyon ve çevresel dönüşüm yatırımları için mevcut programların kapsamının genişletilmesi, finansman tutarlarının ve vadelerinin sektörün yatırım ölçeğine uygun şekilde geliştirilmesi ve daha fazla işletmemizin bu desteklere erişebilmesi büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

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Sektörün acil beklentileri ve ortak akıl çağrısı

Türk tekstil sanayisinin üretim gücünü kaybetmemesi için atılması gereken adımları kısa ve orta vadeli olarak özetleyen UTİB Başkanı G. İhsan İpeker, açıklamalarını şu çağrıyla tamamladı: "Kısa vadede mevcut istihdam desteğinin günümüz şartlarına göre artırılmasını, döviz dönüşüm desteğinin yükseltilmesini, ihracatçının finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını ve iç piyasayı koruyacak ticaret politikası önlemlerinin güçlendirilmesini bekliyoruz. Orta vadede ise teknolojik ve yeşil dönüşüm yatırımlarının güçlü biçimde desteklenmesi sektörümüzün geleceği için şarttır. Amacımız kesinlikle ayrıcalık talep etmek değil; kamu ve özel sektör iş birliğiyle ülkemizin en önemli net döviz kazandırıcı güçlerinden biri olan tekstil sanayimizin istihdamını ve üretim birikimini koruyarak geleceğe taşımaktır. Ekonomi yönetimimiz ve sektör temsilcilerimizin bir araya gelerek; uygulanabilir, somut hedefleri ve net takvimi olan bir ‘Türk Tekstil Sanayisi Rekabet ve Dönüşüm Yol Haritası’ hazırlamasını öneriyoruz. UTİB olarak kamu kurumlarımızla yakın iletişim içinde çalışmaya ve somut çözümler üretmeye hazırız."