TOFAŞ - Trabzonspor: 75-61
SALON: TOFAŞ Spor
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Jones 16, McNeace 10, Rubstavicius 10, Sadık Kabaca 9, Thurman 8, Brown 7, Efe Postel 6, Reynolds 4, Leon Apaydın 3, Carter 2
TRABZONSPOR: Boston 23, Yeboah 8, Yiğit Arslan 8, Keene 6, Terry 5, Manek 5, Tolga Geçim 2, Ege Arar 2, Rıdvan Öncel 2, Hamm
1'İNCİ PERİYOT: 16-22
DEVRE: 36-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 mağlup etti.
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