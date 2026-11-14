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        TOFAŞ - Trabzonspor: 75-61

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:28 Güncelleme:
        TOFAŞ - Trabzonspor: 75-61

        SALON: TOFAŞ Spor

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

        TOFAŞ: Jones 16, McNeace 10, Rubstavicius 10, Sadık Kabaca 9, Thurman 8, Brown 7, Efe Postel 6, Reynolds 4, Leon Apaydın 3, Carter 2

        TRABZONSPOR: Boston 23, Yeboah 8, Yiğit Arslan 8, Keene 6, Terry 5, Manek 5, Tolga Geçim 2, Ege Arar 2, Rıdvan Öncel 2, Hamm

        1'İNCİ PERİYOT: 16-22

        DEVRE: 36-39

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-51

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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