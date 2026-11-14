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        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yeni hizmet binası açıldı

        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Genel Başkan Avukat Yavuz Aksu, enstitünün Türkiye genelinde 53 şehirde teşkilatlandığını ve bugüne kadar 500'ün üzerinde hukuk fakültesi öğrencisine burs desteği sağladıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yeni hizmet binası açıldı

        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Genel Başkan Avukat Yavuz Aksu, enstitünün Türkiye genelinde 53 şehirde teşkilatlandığını ve bugüne kadar 500'ün üzerinde hukuk fakültesi öğrencisine burs desteği sağladıklarını söyledi.

        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yeni hizmet binası, Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Avukat Yavuz Aksu, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, eski dönem MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve çok sayıda davetli katıldı.

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        Açılışta konuşan Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Avukat Yavuz Aksu, enstitünün 1977 yılında merhum Alparslan Türkeş'in talimatları doğrultusunda kurulduğunu belirterek, "5 Ekim 1977 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türk adını kullanma yetkisi ve şerefi enstitümüze tanınmıştır. Enstitümüz kurulduğu günden bugüne, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için tam 49 yıldır yılmadan mücadele vermektedir" ifadelerinde bulundu.

        Görevi 7 Ağustos 2021 tarihinde devraldıklarını hatırlatan Aksu, yaklaşık 5 yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaları anlatarak, "Şube sayımız, bugün yaptığımız atamalarla birlikte Türkiye genelinde 53 şehrimize ulaşmıştır. Türk Hukuk Enstitüsü hızla büyümekte ve adalet diyen herkesin bir nefes uzaklığında olacak şekilde teşkilatlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

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        Öğrencilere yönelik burs çalışmalarına da değinen Aksu, "Enstitümüz bünyesinde kurulan komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde bugüne kadar 500'ün üzerinde Türk gencine burs verme imkanı sağlandı" dedi. Hukukçular arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla tevkil sistemini hayata geçirdiklerini belirten Aksu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan avukatların duruşma ve diğer hukuki işlemlerde birbirlerine destek olabildiğini ifade etti.

        Gelecek döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Aksu, üniversitelerde hukuk kariyer günleri düzenleyeceklerini, genç hukukçuların mesleki gelişimlerine katkı sunacak konferans ve çalıştaylar gerçekleştireceklerini söyledi. Diğer Türk devletleriyle hukuk alanında ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirten Aksu, "Tarihi misyonumuz gereği ne pahasına olursa olsun milli devlet prensibimizi yansıtan Anayasamızın 4 maddesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Türk Hukuk Enstitüsü'nün ana kırmızı çizgisi liderimiz Devlet Bahçeli ve Anayasamızın 4 maddesidir" ifadelerinde bulundu.

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        MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının iki kuruma da hizmet vereceğini belirterek, "Bu güzel hizmet binasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığı inşallah yeniden hizmete başlayacak. Aynı zamanda bu güzel hizmet binasında İdealist Sanayiciler ve İş Adamları Derneğimizin de hizmet binası olacak" dedi.

        Açılışın Bursa ve teşkilat için hayırlı olmasını dileyen Büyükataman, "Her iki kurumumuza hayırlı hizmetlere vesile olması duası ve niyazıyla bu şuurlu açılışımızın Bursa'mıza, bütün camiamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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        Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılış programı sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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