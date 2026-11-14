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        Beton mikserin altında kalıp, bacağı kopan kadın kurtarılamadı

        BURSA'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalıp sağ bacağı kopan Fatma Akbay (85), tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Beton mikserin altında kalıp, bacağı kopan kadın kurtarılamadı

        BURSA’da yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalıp sağ bacağı kopan Fatma Akbay (85), tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 11 Kasım saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbay’a beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Akbay, vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma Akbay ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Akbay, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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        Hastanede tedavisi süren Fatma Akbay, 3 günlük yaşam mücadelesini sabaha karşı kaybetti.

        Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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