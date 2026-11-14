Osmangazi'de masa tenisi heyecanı başladı Masa tenisinin kalbi Osmangazi'de attı

Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen 13’üncü Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen 250 sporcunun katılımıyla başladı. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, 40 yaş üzeri kadın ve erkek sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

Her yaştan sporcuya ve sporun her branşına destek veren Osmangazi Belediyesi, yıllarını masa tenisine adamış veteran sporcuları bu yıl da Bursa’da buluşturdu. Üç gün sürecek turnuva, dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı renkli görüntülere sahne oluyor.

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Erkeklerde 40 yaşından 75 yaş ve üzerine kadar uzanan 7 farklı kategoride düzenlenen turnuvada, kadın sporcular ise 4049 yaş ve 50 yaş üzeri olmak üzere 2 kategoride mücadele ediyor. Tekler müsabakalarının yanı sıra erkekler çiftler, kadınlar çiftler ve karışık çiftler karşılaşmaları da turnuvaya ayrı bir heyecan katıyor.

Üç gün boyunca kıyasıya mücadele edecek sporcular, turnuvada dereceye girebilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Tekler ve çiftler kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

Osmangazi Belediyesi’nin büyük katkıları var

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Osmangazi Belediyesi’nin turnuvaya sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Kırayoğlu, "Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü olarak geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamızın bu yıl 13’üncüsünü düzenliyoruz. Türkiye’nin 30 farklı ilinden ve Balkan ülkelerinden sporcuların katıldığı turnuvada, 250 sporcu üç gün boyunca Osmangazi’de mücadele edecek. Veteran sporcuları nisan ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez Osmangazi’de ağırlıyoruz. Bu bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde Osmangazi Belediyesi’nin çok büyük katkıları var. Müsabakalarımızı yenilenen Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştiriyoruz. Son derece modern ve güzel bir ortamda var, sağladığı desteklerden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Turnuvaya katılan sporcular, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.