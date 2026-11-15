Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplam 27 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Bursa’da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplam 27 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. ile hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.

        REKLAM

        Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'nın çarşı tecrübesi Üsküp'ün geleceğini şekillendirecek Bursa'nın tar...
        Bursa'nın çarşı tecrübesi Üsküp'ün geleceğini şekillendirecek Bursa'nın tar...
        Bursalı profesörün başarısı
        Bursalı profesörün başarısı
        Yargıtay'dan önleme araması kararı Yargıtay'dan arama kararı kriteri
        Yargıtay'dan önleme araması kararı Yargıtay'dan arama kararı kriteri
        UZZK Başkanı Tan: "Zeytinde krizi fırsata çevirebiliriz"
        UZZK Başkanı Tan: "Zeytinde krizi fırsata çevirebiliriz"
        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı