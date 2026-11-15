Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. ile hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.

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