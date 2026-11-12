Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (3)

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde 20 dakika arayla iki ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kepçeyle kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

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