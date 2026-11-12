Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (3)

        Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü (3)

        İKİ AĞAÇ 20 DAKİKA ARAYLA DEVRİLDİ

        Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde 20 dakika arayla iki ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kepçeyle kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir, İnegöl'de mahalle yollarını yeniliyor
        Büyükşehir, İnegöl'de mahalle yollarını yeniliyor
        Yıldırım Belediyesi'nin uyguladığı çevre politikaları COP31'de örnek göster...
        Yıldırım Belediyesi'nin uyguladığı çevre politikaları COP31'de örnek göster...
        Makas atıp, sanal medyada paylaşan iki sürücüye toplam 180 bin TL ceza
        Makas atıp, sanal medyada paylaşan iki sürücüye toplam 180 bin TL ceza
        Kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Marmarabirlik'te zeytin alım fiyatlarının pazartesi netleşmesi planlanıyor
        Marmarabirlik'te zeytin alım fiyatlarının pazartesi netleşmesi planlanıyor
        Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ile eşi yaralandı
        Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ile eşi yaralandı