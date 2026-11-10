Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sanık yargılanıyor

        Bursa'da otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sanık yargılanıyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Bursa'da otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sanık yargılanıyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bahadır Ü. ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık Bahadır Ü, olayda kastının olmadığını belirterek, "Kazadan dolayı ben de çok üzgünüm. Tahliyemi talep ederim." dedi.

        Müvekkilinin kazadan sonra hemen durduğunu ve 112'yi aradığını aktaran sanık avukatı da tahliye talebinde bulundu.

        Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        Geçen yıl temmuz ayında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Işıklı Köy Caddesi'nde meydana olayda, Bahadır Ü'nün kullandığı 16 BBC 457 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Cengiz yönetimindeki 16 BKB 430 plakalı motosiklete çarpmıştı.

        REKLAM

        Yola savrulan Cengiz ağır yaralanmış, Bahadır Ü. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Mehmet Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, hakkında dava açılan Bahadır Ü. ise ara kararla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        Atatürk İznik'te saygıyla anıldı
        Atatürk İznik'te saygıyla anıldı
        İbrahim Özhan: "Atatürk'ün en büyük mirası, aklın ve bilimin rehberliğinde...
        İbrahim Özhan: "Atatürk'ün en büyük mirası, aklın ve bilimin rehberliğinde...
        Makine ihracatçıları için kurallar değişiyor BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar...
        Makine ihracatçıları için kurallar değişiyor BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar...
        Yenişehir'de Atatürk, vefatının 88. yılında anıldı
        Yenişehir'de Atatürk, vefatının 88. yılında anıldı
        Osmangazi Belediyesi Atatürk'ü saygı ve minnetle andı Osmangazi'de saat 09....
        Osmangazi Belediyesi Atatürk'ü saygı ve minnetle andı Osmangazi'de saat 09....
        Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü andı
        Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü andı