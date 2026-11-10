Bursa'da otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sanık yargılanıyor

Müvekkilinin kazadan sonra hemen durduğunu ve 112'yi aradığını aktaran sanık avukatı da tahliye talebinde bulundu.

Söz verilen sanık Bahadır Ü, olayda kastının olmadığını belirterek, "Kazadan dolayı ben de çok üzgünüm. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

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