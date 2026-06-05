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        Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 02:30 Güncelleme:
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        Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti.


        Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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