Bursa'da sıra dışı evlilik teklifi: 4 bin 500 feet yükseklikte 'Evet' dedi

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki elektrik mühendisi Denizcan Karakoç, kız arkadaşı Nur Ceylan'a unutamayacağı bir evlilik teklifi hazırladı. Bursa'da iki ayrı uçakla gerçekleştirilen sürpriz organizasyonda Karakoç, 4 bin 500 feet yükseklikte telsiz aracılığıyla sevgilisine evlenme teklif etti. Genç kadının "Evet" cevabının ardından uçaklar gökyüzünde kalp şekli oluşturdu.

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki elektrik mühendisi Denizcan Karakoç, 2 yıl önce üniversitede tanıştığı kız arkadaşı Nur Ceylan'a (24) sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak için harekete geçti. Klasik evlilik tekliflerinin dışına çıkmak isteyen Karakoç, havacılığa olan ilgisini romantik bir sürprizle birleştirerek organizasyonun adresi olarak Bursa'yı seçti. Sevgilisine Bursa'da bir toplantısı olduğunu ve sonrasında kenti gezeceklerini söyleyen Karakoç, Nur Ceylan'ı Muğla'dan Bursa'ya getirdi. Genç kadına uçak müzesini gezeceklerini söyleyen Karakoç, önceden hazırladığı organizasyon için Yunuseli Havalimanı'nda gerekli hazırlıkları tamamladı. Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havalimanı'ndan pilotların kontrolündeki tek motorlu iki uçakla havalanan çift, ayrı uçaklarda gökyüzüne çıktı. Yerden yaklaşık 4 bin 500 feet yükseklikte, Karakoç telsiz aracılığıyla sevgilisine seslenerek evlilik teklifinde bulundu. Beklemediği sürpriz karşısında şaşıran ve heyecan yaşayan Nur Ceylan, teklife "Evet" yanıtını verdi. Uçuş sırasında iki uçak gökyüzünde yan yana gelerek romantik anlara sahne olurken, iniş sırasında uçakların kalp şeklinde uçuş gerçekleştirmesi de sürprizi unutulmaz hale getirdi. Yere indikten sonra sevgilisini çiçekle karşılayan Karakoç, Nur Ceylan'ın parmağına evlilik yüzüğünü taktı.

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"4 bin 500 feet yükseklikte evet cevabını aldım"

Farklı bir evlilik teklifi yapmak istediğini belirten Denizcan Karakoç, ikisi için de özel ve ileride anlatabilecekleri bir anı oluşturmayı amaçladığını söyledi. Havacılık sektörüne meraklı olduğunu ifade eden Karakoç, organizasyonu sevgilisinden gizli şekilde hazırladığını belirterek, "İkimiz için de özel bir an olmasını istedim. İleride çocuklarımıza, eşimize ve dostumuza anlatabileceğimiz güzel bir anı olsun istedim. Havacılık sektörüne meraklıydım ve evlilik teklifini de bu sektörle ilgili planladım. Sevgilime Bursa'da 23 saatlik bir toplantım olduğunu ve sonrasında boş zamanım olacağını söyledim. Bana eşlik etmesini istedim. O da beni kırmadı ve Muğla'dan Bursa'ya geldi. Toplantı süresince bütün organizasyonu ayarladım. Sonrasında birlikte Yunuseli Havalimanı'na gittik. İkimiz ayrı uçaklarda yaklaşık 4 bin 500 feet yükseklikte uçarken "Evet" cevabını aldım. Çok mutluyum" dedi.

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"Böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi"

Beklemediği bir sürprizle karşılaştığını anlatan Nur Ceylan ise sevgilisinin kendisine Bursa'da toplantısı olduğunu ve sonrasında kenti gezeceklerini söylediğini belirtti. Uçak müzesini gezeceklerini düşünerek havalimanına gittiğini ifade eden Ceylan, "Toplantı işlerim olduğunu, 2 saat süreceğini ve sonrasında Bursa'yı gezeceğimizi söylemişti. Ben de buna istinaden buraya geldim. Daha sonra uçak müzesine gideceğimizi söyledi. Ben de uçakları göreceğimizi düşünüyordum. Ekip bizi karşıladı. Çok iyilerdi, bizi gezdireceklerini düşündüm. Sonrasında ayrı ayrı uçaklara bindik. Uçakta yanıma geldi ve telsizden "Beni duyuyor musun" diye seslendi. Ardından evlilik teklifini etti. Ben de büyük bir heyecanla "Evet" dedim. İniş sırasında uçaklarla sağlı sollu kalp şeklini oluşturduk. Onu çok seviyorum. Böyle bir evlilik teklifi yapacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi" dedi.