Bursa'da talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

Bugün saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Silodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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