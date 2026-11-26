MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da yaşayan Hanife Kaysadı, geleneksel çini sanatını yeni nesillere aktarmak için çalışmalarını Bursa'daki atölyesinde sürdürüyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Çini İşlemeciliği Bölümü'ne 2002 yılında giren Kaysadı, öğrencilik yıllarında İznik'teki atölyeleri gezerek ustalardan eğitim aldı.

Yaklaşık 22 yıldır bu geleneksel sanatı yaşatan ve 13 senedir de usta öğreticilik yapan Kaysadı, bir yandan öğrenci yetiştiriyor, diğer yandan da özellikle İznik çinisi üzerine eserler üretiyor.

Bursa ve Türkiye'nin birçok noktasındaki tarihi yapılardaki çinilerin restorasyonlarına da katılan Kaysadı, Bursa'daki 1326 Tahtakale Yoğurt Han'daki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca "çini sanatçısı" kartı verilen Hanife Kaysadı, AA muhabirine atölye çalışmalarının yanı sıra Yıldırım Belediyesi Halk Eğitimi Merkezinde de eğitim verdiğini söyledi.

Kursiyerlerini desen bilgisi ve fırça çalışmalarından başlayarak kademeli bir süreçten geçirdiğini anlatan Kaysadı, "Bizim öğrencilerimiz 'Ben geldim hemen bir yıl sonra çini yapıyorum' diyemiyor. Biraz gayret istiyor, sevmek istiyor, sabır istiyor." dedi.

- "Haftada bir ya da 15 günde bir ancak sonuca ulaşabiliyoruz"

Kaysadı, İznik çinisinin yüzde 85 kuvars içerdiğini ve yapısının sert olduğunu, öğrencilerin eğitimlerde maliyeti daha uygun olan Kütahya seramiği altyapılarını kullandığını kaydetti.

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Orijinal İznik çinisini ise restorasyon ve replika çalışmalarında tercih ettiklerini dile getiren Kaysadı, şöyle konuştu:

"Ebru yaparken suyun yüzeyine boyayı akıtıyorsunuz ve kağıdı kaldırdığınızda sonucu hemen görebiliyorsunuz. Bizde böyle bir şey yok. Bizde sabır istiyor, gerçekten bir sabır istiyor çünkü ürün fırına girip çıktığında mesela bizim lila rengi sürdüğümüz bir pembe kobaltımız var, fırından lacivert çıkıyor. Yani fırının sonrasını hayal bile edemiyoruz. Ya da renkler daha sönük ve mat. Fırında da en az 3 gün işlem sürüyor çünkü bir gün boyunca pişiyor, bir gün boyunca soğuyor, sırlanması da bir gün. Fırını doldurmak gerekiyor. Bir fırını doldurmayı beklediğinizde haftada bir ya da 15 günde bir ancak sonuca ulaşabiliyoruz."

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Kaysadı, eserlerinden bazılarının müzelerde ve sergi alanlarında gösterildiğini belirterek, çini ve geleneksel sanatlara merak duyan herkesi 1326 Tahtakale Yoğurt Han'daki atölyesine davet etti.