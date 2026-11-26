BURSA’da, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40) başından tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkışan tutuklu sanık Halit Dertli (49), Karadeniz’in yeni sevgilisinin kendisini ailesiyle tehdit ettiğini iddia ederek, “Bunun üzerine olay günü güzellik merkezine giderek, kendisinden konuşmak için erkek arkadaşını çağırmasını isteyecektim. Burada bana terörist gibi davranınca şeker ve tansiyon hastası olduğum için bilincimi kaybedip, kendisine ateş ettim. Son olarak, 'En sonunda beni vurdun ya' dediğini hatırlıyorum” dedi.

Mart ayında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katındaki güzellik merkezine gelen Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in iş yerindeki herkesi dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. Tartışmanın ardından içeriden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi yaralı halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz öldü, 2 çocuk babası Halit Dertli ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

REKLAM

Emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in bir dönem sevgili olduğu ve 1 yıl önce ayrıldığı belirtildi. Eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, burada müşteri ve çalışanları dışarı çıkarıp kapıyı kilitlediği belirtildi. Önce Karadeniz’e 2, sonra iş yerinin kapısına 7 el ateş eden Dertli'nin, yine yaralı kadına yönelip 4 kurşun daha sıktığı ve ardından aynı silahı kendi başına dayayıp intihara kalkıştığı ifade edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dertli tutuklandı.

Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli’nin, güzellik merkezinin olduğu binaya yaklaşık 2 saat arayla girdikleri ve olay sonrası yaşanan panik anları, iş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM

YARGILAMASINA DEVAM EDİLİYOR

Hakkında, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, F.D., S.A., G.İ., K.B. ve Z.K.’ye karşı ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 18 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halit Dertli'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Dertli, Nagihan Karadeniz’in oğlu Y.K. ve taraf avukatları katıldı.

4’ÜNCÜ DURUŞMADA SAVUNMA YAPTI

Halit Dertli’nin ilk duruşmada yüzünde pansuman ve kanama olması, 2’nci duruşmada sağlık sorunlarını gerekçesiyle, 3’üncü duruşmada avukatının gelmemesi nedeniyle savunma yapamamıştı. 4’üncü duruşmada mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanığa söz verdi. Nagihan Karadeniz ile Ağustos 2023 yılında tanıştıklarını ve sevgili olduklarını belirten Halit Dertli, “Bu süreçte Nagihan Hanımın borçlarını kapattım. Güzellik merkezinde erkek müşteri kabul ettiği için rahatsız oluyordum. Bu nedenle tartıştık ve ilişkimiz Haziran 2025’te sona erdi. O tarihten sonra normal arkadaş gibi görüşmeye devam ettik” diye konuştu.

REKLAM

‘ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN TEHDİTLER ALDIM’

Olaydan yaklaşık 1 ay önce Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde bir markete girdiği sırada Nagihan Karadeniz’in bir binaya girdiğini gördüğünü iddia eden Dertli, “Binanın ön tarafından camlarına baktım. Sonra arka tarafına geçtim. Arka tarafına geçince Nagihan hanımın orada yaşadığını anladım. Çünkü oturma odası ve mutfağa yaptırdığımız jaluziler orada asılıydı. Çok da belli oluyordu zaten. Sonra kata çıktım. Kata çıktığımızda bizim kapının önüne koyduğumuz bir çöp kovamızı gördüm. Ramazan ayındaydık, o gece sahurdu. Ben bazı şeyler aldım sahurluk. Kapısına astım, bıraktım gittim. Ben sahuru yapmıştım. Gece bana mesaj attı. Yeni evini nasıl bulduğumu sordu. Ben de tesadüfen bulduğumu belirttim. Ertesi gün buluştuk. Yeni erkek arkadaşının mafya olduğunu, konuştuğumuzu, eve malzeme bıraktığını bildiğini söyledi ve bir daha yapmamamı beni öldüreceğini söyledi. Bundan 2 gün sonra markette alışveriş yaparken onun çok sevdiği elmayı gördüm ve alıp yine kapısına bıraktım. O akşam beni 3 kişi aradı. İşte beni tehdit ettiler. ‘Bir daha buraya bir şey getirme’, ‘Buraya gelme’, ‘Kaydın var’, ‘Gel meyveni sana teslim edelim’, ‘Bak oğlun bu adreste, kızın bu adreste, eşin bu adreste, sen bu adreste kayıtlısın’ diyerek beni tehdit ettiler. Olaydan 2 hafta önce Nagihan Hanımın iş yerinin karşısına ATM’den para çekmek için aracımı çektim. Nagihan Hanım'ı takip etmekle alakası yoktu. Oraya geldim. Tesadüfen yine Nagihan Hanım bir erkeğin arabasına bindi. Erkek arkadaşının aracıymış. Arkadaşı camı indirip bana küfretti. ‘Seninle görüşeceğiz’ dedi” ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘ÇOCUKLARIMLA TEHDİT EDİLİNCE ÇOK KÖTÜ OLDUM’

Tehditler nedeniyle korktuğunu söyleyen Halit Dertli, “Nagihan Hanıma ulaşmaya çalıştım. Her yerden beni engellemiş. Normalde benim ben silah taşımıyorum. Ama bu tehditten sonra gerçekten ürktüm. Gerçekten kendimi kötü hissettim. Çünkü çocuklarımla tehdit edilince gerçekten çok kötü oldum. Bunun üzerine ruhsatsız tabanca aldım. Sonra ben olayın olduğu gün Nagihan Hanımın iş yerine gittim. Ben tam zile basarken biri geldi. Ben onun içeri girmesini bekledim. Onlarla beraber içeri girdim. Zeynep Hanımla o müşteriyi dışarıya çıkarttım. ‘Siz dışarıda bekleyin. Bir şey olmayacak merak etmeyin’ dedim. Nagihan Hanımla konuşmak istediğimi söyledim. Nagihan Hanım, ‘Neden geldin? Yani sen ölmek istiyorsun’ dedi. Ben de ‘Tamam ben öleyim. Ailemi niye karıştırdın? Niye küfrediyorlar’ dedim. Nagihan Hanım ‘Ne oldu dedi sana küfretmişse. Yani küfredince bir şey mi oldu?’ dedi. Ben böyle küfürleri kaldıramayacağımı belirterek, ‘Bak dedim çocuklarımı ele verdin. Bu işi çözmek için erkek arkadaşını ara, gelsin’ dedim. Nagihan Hanım erkek arkadaşı adına özür dileyerek gitmemi istedi. Ben erkek arkadaşının gelmesi gerektiğini söyledim. Amacım ailemle uğraşmamasını, benimle muhatap olmasını isteyecektim. Bu sırada Nagihan Hanıma ‘Sana zarar vermeyeceğimi biliyorsun’ dedim. Ama Nagihan Hanım sürekli benim üstüme üstüme geliyordu” dedi.

REKLAM

‘HER YERDE KAN GÖRÜNCE İNTİHAR ETMEK İSTEDİM’

Bu sırada Karadeniz'in erkek arkadaşının geldiğini belirten sanık, “Zile basarak ‘Kapıyı aç lan’ diye bağırdı. Ben de dürbünden bakınca üç dört tane erkek vardı. ‘Seni öldüreceğiz lan çık dışarı’, ‘Gel buraya seni öldüreceğiz lan’ diye bağırıp tehdit ediyorlardı. Bu sırada Nagihan Hanım ‘Silahı var, dikkat edin’ diye dışarıdakileri uyardı. Sanki ben bir teröristmişim gibi davranmaya başladı orada. Ben tansiyon ve şeker hastasıyım. İnanın ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum ama ateş ettiğimi hatırlıyorum. Burada Nagihan sadece bir şey söyledi. Şu anda kulağımdan hiç çıkmıyor. ‘En sonunda beni vurdun ya’ dedi. Sonra da kapıdan ‘Öldüreceğiz seni’ diye sesler gelince ben ondan çıkamayacağımı anladım. Kapıya da ateş ettim. Ama kaç el ateş ettiğimi inanın hatırlamıyorum. Ben kapıya, onların oradan uzaklaşmasını sağlayarak binadan çıkmak için ateş açtım. Sonra Nagihan Hanımın yanına gittim. Her yerinde kan görünce çenemin altına tabancayı dayadım ve ateş açtım. Hiçbir şey hissetmedim. Kan aktığını hissediyordum ama. Sonra şakağıma dayadım tetiğe bastım, tabanca tutukluluk etti. Bunun üzerine iş yerinde bıçağı aldım ve bileğimi kestim. Oraya gitme amacım sadece çocuklarımı olaydan çıkarmak içindi. Dertleri neyse benimle halletmeleri içindi. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

REKLAM

DAVA ERTELENDİ

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Halit Dertli’nin cep telefonunun incelenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.