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        Ekskavatörle geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışıp ölen iş yeri sahibi toprağa verildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde ekskavatör ile geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Ekskavatörle geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışıp ölen iş yeri sahibi toprağa verildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde ekskavatör ile geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak’ta faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında meydana geldi. İş yeri sahibi, 2 çocuk babası olan Yasin Niğdelioğlu, tesisteki ekskavatörü kullanıp geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka alana taşımaya başladı. İddiaya göre; ekskavatörün ucundaki malzemeler ile makine arasında sıkışan Niğdelioğlu, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Niğdelioğlu, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Niğdelioğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Savcılık incelemesinin ardından Yasin Niğdelioğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Yasin Niğdelioğlu için İnegöl OSB Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı cenazede Niğdelioğlu için ailesi, yakınları ve sevenleri dua etti. Niğdelioğlu, namazın ardından götürüldüğü Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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