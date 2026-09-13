Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:AtatürkSpor Kompleksi Matlı
Hakemler: Alper Akarsu, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 63 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek), Elitim, Eyüp Akcan (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar (Dk. 63 Boutrah), Lincoln, Saranic (Dk. 75 Hüseyin Maldar), Iheanacho
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak (Dk. 46 Janvier), Enes Alıç, Bahadır Öztürk, Hayrullah Bilazer, Kaku, Mikail Okyar, Onur Ulaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 54 Yusuf Arda Özyurt (Dk. 77 Buljubasic)) Zeqiri (Dk. 46 Burak Çoban), Samudio (Dk. 77 Erkan Kaş)
Goller: Dk. 16 Iheanacho, Dk. 20 Lincoln (Bursaspor), Dk. 18 Mikail Okyar, Dk. 50 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Iheanacho, Dk. 90+7 Elitim (Bursaspor), Dk. 27 Kaku, Dk. 90 Erdem Canpolat (Turka Esenler Erokspor)
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