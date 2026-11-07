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        GÜNCELLEME - Bursa'da eğlence merkezine tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğlence merkezine tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 06:07 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da eğlence merkezine tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğlence merkezine tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Fethiye Mahallesi'nde bir eğlence merkezinde 6 şüpheli, yan masadaki müşterilerle tartıştı ve mekandan atıldı.

        Yaklaşık 1 saat sonra eğlence merkezinin bulunduğu alışveriş merkezinin önüne gelen E.L. (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, giriş kapısına pompalı tüfekle ateş açarak üst kata doğru ilerledi.

        Silahlı saldırganları farkeden eğlence mekanı güvenlikleri, iş yerinin kepenklerini kapattı.

        Mekana giremeyen saldırganlar, kepenge ateş etti ardından otomobile binerek kaçtı.

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        Kaçarken bir araca çarpan şüpheliler hızla uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Polisin incelemesinde iş yerine ve dışına 20 kurşun isabet ettiği, çok sayıda boş kartuş olduğu belirlendi.

        Nilüfer Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobilin bir çekiciye yüklendiği tespit edildi.

        Çekiciyi Santral Garaj Mahallesi'nde durduran ekipler, K.A'yı gözaltına aldı. Çekicinin sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        K.A'nın ilk ifadesinde, silahlı saldırıdan haberi olmadığını, E.L'nin kendisini arayarak kaza yaptığı otomobili çekiciyle almasını istemesi üzerine aracı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.

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        Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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