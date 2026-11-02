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        GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonun çarptığı evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalan kişi öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı evlerin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkazdan kurtarılan kişi ile araç şoförü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonun çarptığı evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalan kişi öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı evlerin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkazdan kurtarılan kişi ile araç şoförü hastaneye kaldırıldı.

        E.Z'nin kullandığı 16 EJS 01 plakalı inşaat şirketine ait hafriyat kamyonu, Lalaşahin Mahallesi'nde yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak biri metruk iki eve çarptı. Kaza sonucu evler yıkıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yığma tuğla ve ahşap yapı niteliğindeki ikamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (29) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (26) cesedine ulaştı.

        Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise iş yerinde olduğu öğrenildi.

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        Yaralı Barış Bozan ve araç sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bozan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaza yapan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kopan elektrik telleri nedeniyle UEDAŞ ekipleri bölgede çalışma başlatırken, iş makineleriyle de enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

        - "Şoför kazanın şokundan bayılmış haldeydi"

        Esnaf Özkan Kuzu, AA muhabirine, kazanın sabah saat 9'a doğru meydana geldiğini anlattı.

        Olay yerine geldiğinde kamyonun üzerinde elektrik kabloları gördüğünü belirten Kuzu, "Direk yıkılmıştı. Kabloların 3-4 tanesi üstündeydi. Ağaçlarla onları çektik. İçeriden bir kişiyi çıkardık. Kamyon şoförüne ulaşmaya çalıştık. Bağırmamıza rağmen kapı açılmadı, uyandıramadık adamı, bayılmış haldeydi kazanın şokundan." diye konuştu.

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        Daha sonra ambulans ve itfaiyenin geldiğini aktaran Kuzu, şöyle devam etti:

        "Şoförü çıkardılar, ağır yaralıydı. Burada ilk çıkardığımız çocuğa ben sordum 'Annen baban burada mı?' diye. 'Onlar İzmir'de.' dedi ama 'İçeride birisi daha vardı, bilmiyorum, hatırlamıyorum.' demişti uyku sersemiyle, korkmuş yani."

        Kuzu, evde 3 kardeş olduğunu belirterek, "Anne baba İzmir'e gitmişlerdi. Hepsi de çalışan insanlardı. Sabahleyin görüyordum ben onları, hep görüyorduk ama sabah kızı göremedim, kız kardeşleri vardı, onu göremedik. O işe gitmiş. İkisi evdeymiş yani." ifadelerini kullandı.

        Lalaşahin Mahallesi muhtarı Vedat Altıntaş da bölgedeki yolların dar olması nedeniyle tedirginlik duyduklarını, bu konuda belediyeye dilekçeyle başvurduklarını anlattı.

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        Altıntaş, kazanın gerçekleştiği evde yaşayan 5 kişilik ailenin Mardin'den geldiğini, hepsinin farklı işlerde çalıştığını dile getirdi.

        Esnaf Onur Dere de kamyon ve ağır tonajlı araçların söz konusu yolu kullanmaması ve bu konuda tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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