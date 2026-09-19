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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 46-30 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 46-30 mağlup etti.

        Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, karşılaşmadan 46-30 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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