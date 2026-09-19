Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 46-30 mağlup etti.
Giriş: 19.09.2026 - 17:40 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 46-30 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, karşılaşmadan 46-30 galip ayrıldı.
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