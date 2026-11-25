Çalıştıkları işyeri sahibinin baskısıyla kira sözleşmesine kefil olarak imza atan mağdurların imdadına Yargıtay yetişti. Yüksek Mahkeme; kefilin borçtan sorumlu olabilmesi için sözleşmeye el yazısıyla kefil olduğu tarihi ve kefil olduğu miktarı yazarak imzalaması gerektiğine, aksi durumda kefaletin geçersiz olacağına hükmetti.

İddiaya göre; bir şirkette çalışan iki işçi, patronun zorlamasıyla kira sözleşmesine kefil olarak imza attı. Şirket 11 aylık kirayı ödemeyince mülk sahibi sözleşmede kefil olarak imzası bulunan iki kişinin kapısını çaldı. Mülk sahibi, kefiller hakkında icra takibi başlattı. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat eden 2 kefil, kendilerinin müşterek müteselsil kefillik iddiasıyla borçlu olarak gösterildiğini, geçerli bir kefalet olmadığını, şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan kişiler olduklarını dile getirdiler. Kefalet verme iradelerinin söz konusu olmadığını, işveren konumundaki kiracı şirket yetkililerinin zorlaması sonucu işlerini kaybedecekleri endişesi ile sözleşmeye imza attıklarını ileri sürdüler. Davacılar; takip dolayısıyla borçlu olmadıklarının tespitine ve davalı aleyhine kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep etti. Davalı mülk sahibi ise davacıların müştereken ve müteselsilen kefil olduğunu, 11 aylık döneme ilişkin olarak kira borcunun ödenmediğini, davacıların sözleşmeye herhangi bir itirazda bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

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Yasadaki şekle uygun değil

Sözleşmede davacıların müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzaları bulunduğunu hatırlatan Mahkeme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki, "Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile belirtmesi şarttır." düzenlemesine dikkat çekti. Hükümde öngörülen şekle aykırı düzenlenen kefalet sözleşmesinin geçerli olmadığı, davalının takipte kötü niyetli olduğundan da bahsedilemeyeceği gerekçesiyle; davanın kabulü ile davacıların takip dolayısıyla davalıya borçlu olmadıklarının tespitine, kötü niyet tazminatı talebinin reddine karar verdi. Hüküm, davalı avukatı tarafından istinaf edildi. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), davaya konu kira sözleşmesinde, kefalet sözleşmesi, kefilin sorumlu olduğu miktar, kefalet tarihine ilişkin açıklamaların kefillerin el yazısı ile belirtilmediği gerekçesiyle itirazları reddetti. Davalı mülk sahibi kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

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Türk Borçlar Kanunu’ndaki şekle uyulmadan düzenlenen kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğuna vurgu yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, BAM kararını onadı. Emsal kararla birlikte kefilin sorumluluğunun doğması için kefilin sorumlu olacağı azami miktarı, kefalet tarihini (ve varsa müteselsil kefalet iradesini) kendi el yazısıyla yazıp imzalaması gerekecek; aksi halde kefalet geçersiz sayılacak.