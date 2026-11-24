Gecede Cemile Karapolat, Ali Enginay, Hüseyin Yirmibeş ve İlknur Cabadan Koçyiğit de sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Bir Anadolu Bin Ezgi" konseri verdi.

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