Bursa'da işçi servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde Mehmet K. idaresindeki 16 S 4531 plakalı servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki 16 SA 415 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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