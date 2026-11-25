Bursa’da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 16 S 4531 plakalı servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki 16 SA 415 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.