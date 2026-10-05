Telefon dolandırıcılığından kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, kadını dolandırılmaktan kurtardı.

Bu arada kuyumcu, kadının sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, ilçede yaşayan bir kadına kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şüphelinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

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