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        Telefon dolandırıcılığından kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şüphelinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Telefon dolandırıcılığından kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şüphelinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, ilçede yaşayan bir kadına kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

        Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden kadın, altınlarını bozdurmak istedi.

        Bu arada kuyumcu, kadının sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, kadını dolandırılmaktan kurtardı.

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        Polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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