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        Çorum Belediyesinin 13 yeni araç ve iş makinesi hizmete alındı

        Çorum Belediyesi tarafından satın alınan ve hibe yoluyla envantere kazandırılan 13 araç ile iş makinesi törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Çorum Belediyesinin 13 yeni araç ve iş makinesi hizmete alındı

        Çorum Belediyesi tarafından satın alınan ve hibe yoluyla envantere kazandırılan 13 araç ile iş makinesi törenle hizmete sunuldu.

        Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen törende, belediye envanterine kazandırılan iş makineleri ve hizmet araçları tanıtıldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl da aynı yerde düzenlenen törenle toplu taşıma araçlarıyla iş makineleri ve kamyonların hizmete alındığını belirterek, "Bu sene de 13 iş makinesinin devreye alınıyor oluşunu görmek beni çok mutlu etti. Bunlar şehrimizin zaten iyi olan altyapı hizmet kalitesini inşallah daha üst düzeye çıkaracak." dedi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Bugün 13 hizmet aracımızı hizmete almış olacağız. Her biri bir sorunumuzu çözecek çok kıymetli hizmet araçlarıdır." ifadesini kullandı.

        Aşgın, belediye filosuna dahil edilen 13 araç ve iş makinesinin toplam maliyetinin 83 milyon 45 bin lira olduğunu kaydetti.

        AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım da yeni araçların Çorum’a hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından yeni iş makineleri ve araçların anahtarları ilgili birimlere teslim edildi.

        Törene İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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