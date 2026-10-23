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        Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 01:14 Güncelleme:
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        ÇORUM’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki 19 BJ 323 plakalı otomobil ile A.E. yönetimindeki 19 AE 329 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri savrularak park halindeki iki otomobile ve elektrik trafosuna çarptı. Kazada, sürücüler Ö.K. ve A.E. ile otomobillerde bulunan B.Ş. ve S.V. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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