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        Çorum'da imam lojmanı ve boş bir ev yandı

        ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın, kullanılmayan boş eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imam lojmanı ve boş ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 01:27 Güncelleme:
        Çorum'da imam lojmanı ve boş bir ev yandı

        ÇORUM’un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın, kullanılmayan boş eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imam lojmanı ve boş ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

        Yangın, Yaylacıkseki köyünde bulunan imam lojmanında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kullanılmayan boş eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında imam lojmanı ve kullanılmayan evde hasar meydana geldi.

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        BAŞKAN ÇİZİKCİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaylacıkseki köyümüzde imam lojmanında başlayan yangın, kullanılmayan bir eve de sıçramış; itfaiye ekiplerimizin zamanında ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, hemşehrilerimize ve Yaylacıkseki köyümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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