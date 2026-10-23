Çorum'da kaçak içki üreten 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilere ait adreste yapılan aramada 1080 litre el yapımı fermente alkollü içki, 84 litre satışa hazır distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Çorum'da kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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