Çorum'da çıkan yangında iki ev küle döndü
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, lojmanın yanındaki kullanılmayan eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında lojman ve ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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