Çorum'da yangında imam lojmanı ve boş ev kullanılamaz hale geldi

İskilip ve Tosya belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangında​​​​​​​ imam lojmanı ve ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yaylacıkseki köyündeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında imam lojmanı ile boş bir ev kullanılamaz hale geldi.

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