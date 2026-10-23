Çorum'da yangında imam lojmanı ve boş ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında imam lojmanı ile boş bir ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında imam lojmanı ile boş bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yaylacıkseki köyündeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran yangın, lojmanın yanındaki İlyas Öztürk'e ait kullanılmayan ahşap eve de sıçradı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İskilip ve Tosya belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangında imam lojmanı ve ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti.
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