Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 19 BJ 323 plakalı otomobil ile A.E. yönetimindeki 19 AE 329 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik trafosu, çöp konteyneri ve bir apartmanın bahçe duvarında hasar meydana geldi. Kazada, sürücüler Ö.K. ve A.E. ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.Ş. ve S.V. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde ulaşım, kazaya karışan araçların çekici marifetiyle kaldırılana kadar polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.