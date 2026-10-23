Çorum'da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Çorum Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’anı Kerim tilaveti icra edildi. Daha sonra şehit karanfillerini ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı.

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