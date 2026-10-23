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        Çorum'da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Çorum'da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Çorum Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’anı Kerim tilaveti icra edildi. Daha sonra şehit karanfillerini ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı.

        Ziyaretin sonunda şehitler için dualar edildi.

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