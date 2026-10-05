Çorum'un 40 çeşit ürünü İspanya'da dünyaya tanıtılıyor

Çorum'un binlerce yıllık mutfağı, Çorum Belediyesince İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen San Sebastian Gastronomika 2026'da dünyaya tanıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden şefler, gastronomi yazarları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği 3 gün sürecek etkinlikte Çorum'un çoğu coğrafi işaret tescilli 40 gastronomi ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Çorum’un zengin mutfak kültürünün yanı sıra geleneksel el sanatları ve tarihi mirası da Gastronomika’da sergileniyor. El dokuması halılar, İskilip ipek kumaşları ve Hitit figürleri, Çorum’un kültürel zenginliğini tamamlayan unsurlar olarak stantta yer alıyor.

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Organizasyon boyunca Çorum’un yöresel lezzetleri, etkinlik alanında tahsis edilen mutfakta şefler tarafından hazırlanarak ziyaretçilere ikram ediliyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş de şeflerle birlikte stantta Çorum'u tanıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşgın, Çorum'un gastronomi değerleriyle önemli bir kent olduğunu vurguladı.

Çorum'un bir il olarak özel davetle bu programda yer almasının önemine dikkati çeken Aşgın, "Yaptığımız çalışmaların ve ortaya koyduğumuz vizyonun neticesinde buraya davet edilmiş olmak, Çorum’un gastronomide dünya sahnesine çıkması ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında ilerlemesi yolunda bizim için çok önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

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Gastronomika’da Çorum standının yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Aşgın, "Gastronomika’ya giren herkesin ilk uğradığı stantlardan biri Çorum Belediyesi ve Çorum Gastronomisi standı. Dünyanın farklı ülkelerinden gastronomi profesyonelleri, şefler ve sektörün önemli isimleri standımıza büyük ilgi gösteriyor. Çorum’un gastronomisini, kültürünü ve zengin mutfak mirasını dünyaya anlatıyoruz. Çorum'u gastronominin Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gastronomika'da iki özel etkinliğe katılacaklarını bildiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum mutfağının seçkin lezzetleri, Miramar Sarayı’nda düzenlenecek özel davette gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin beğenisine sunulacak. Muka Salonu’nda gerçekleştirilecek özel şov ve sunumlarla da Çorum gastronomisinin tarihsel ve kültürel zenginliği anlatılacak. Çorum’un yöresel lezzetlerinden ırgat böreğinin hazırlanışı ise Gastronomika alanında uygulamalı olarak gösterilecek. Ziyaretçilere böreğin yapım aşamaları birebir anlatılarak Çorum mutfağının geleneksel üretim kültürü tanıtılacak."