Dodurga'da trafo yangını büyümeden söndürüldü

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Esentepe Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde bulunan trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.





Durumu fark eden çevre sakinleri, Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte elektrik dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.





Ekipler tarafından söndürülen yangında trafoda hasar oluşurken, bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

