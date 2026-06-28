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        Dodurga'da trafo yangını büyümeden söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Dodurga'da trafo yangını büyümeden söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde bulunan trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.


        Durumu fark eden çevre sakinleri, Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte elektrik dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.


        Ekipler tarafından söndürülen yangında trafoda hasar oluşurken, bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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