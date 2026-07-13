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        Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Kemal Kayhan'ı transfer etti

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta oyuncusu Kemal Kayhan ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Kemal Kayhan'ı transfer etti

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta oyuncusu Kemal Kayhan ile sözleşme imzaladı.


        Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol dünyasının en kariyerleri orta oyuncularından birinin Sungurlu Belediyespor'a katıldığı bildirildi.


        Kayhan'ın Türkiye'de önemli voleybol takımlarında forma giydiği bildirilen açıklamada, "Uluslararası ve yerel arenadaki tecrübesiyle 'kazanan' karakterini sahaya yansıtan Kemal Kayhan, 2026-2027 sezonunda Sungurlu Belediyespor'un file üzerindeki 'defansif duvarı' ve hücum liderlerinden biri olacak. Kemal Kayhan gibi voleybol kültürüne, profesyonelliğine ve saha içi oyun zekasına güvendiğimiz bir ismi kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu transfer, sadece bir oyuncu takviyesi değil, aynı zamanda kulübümüzün Efeler Ligi'ndeki rekabetçi kimliğini pekiştiren bir vizyon hamlesidir. Kemal Kayhan'ın tecrübesinin, genç oyuncularımızın gelişimi ve takımımızın hedeflerine ulaşma noktasında kilit rol oynayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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