Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Smolcic, Borza (Dk. 89 Emircan Gürlük), Ramadani, Fredy (Dk. 71 Mahmic), Cengiz Ünder (Dk. 60 Moukoko), Diomande (Dk. 46 Ahmet Ildız), Kyziridis, Ramirez
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Duarte, Baran Ali Gezek (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo (Dk. 58 Meschack), Fernandes (Dk. 75 Ianis Hagi), Ivan Cedric (Dk. 76 Arda Usluoğlu)
Goller: Dk. 67 Makouta, Dk. 78 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Ramirez (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Cengiz Ünder, Dk. 40 Sardar Saatçı, Dk. 56 Borza, Dk. 58 Ahmet Ildız, Dk. 90+5 Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)
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