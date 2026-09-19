Osmancık'ta çocuklar için festival düzenlendi

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festival kapsamında çocukları da unutmadıklarını belirterek, "Çocuklarımız için de çeşitli etkinlikler düzenledik. Onların gönüllerince eğlenmesini ve festivalimizi güzel anılarla hatırlamalarını istiyoruz." dedi.

Etkinlikte çocuklara top ve uçurtma hediye edilirken çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

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