Osmancık'ta çocuklar için festival düzenlendi
Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında çocuk festivali düzenlendi.
Çorum’un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında çocuk festivali düzenlendi.
Güney Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla şişme oyun alanları, palyaço ve sihirbaz gösterileri yer aldı.
Etkinlikte çocuklara top ve uçurtma hediye edilirken çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festival kapsamında çocukları da unutmadıklarını belirterek, "Çocuklarımız için de çeşitli etkinlikler düzenledik. Onların gönüllerince eğlenmesini ve festivalimizi güzel anılarla hatırlamalarını istiyoruz." dedi.
Etkinliğe MHP Osmancık İlçe Başkanı Bekir Dağ da katıldı.
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