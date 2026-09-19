Çorum FK-Alanyaspor maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, "Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, "Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." dedi.
Balçık, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakeme tepki gösterdi.
Hakem Alper Akarsu'yu sert eleştiren Balçık, "Türkiye bence burada futbolu gördü. Yani çok üzücü bir futbol seyrettiniz. Sonuca bakmak gerekirse çok yazık oldu. Bence bize değil, Türkiye'ye yazık oldu. Burada değerlendirme Çorum veya Alanya değil. Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." diye konuştu.
Maçla ilgili federasyona başvuru yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise Balçık "Tabii ki, inanın hiç konuşmaya bile gerek yok. Burada kaybeden Türkiye oldu, biz kaybetmedik." şeklinde yanıt verdi.
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