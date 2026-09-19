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        Çorum FK-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, "Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Çorum FK-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, "Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." dedi.

        Balçık, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakeme tepki gösterdi.

        Hakem Alper Akarsu'yu sert eleştiren Balçık, "Türkiye bence burada futbolu gördü. Yani çok üzücü bir futbol seyrettiniz. Sonuca bakmak gerekirse çok yazık oldu. Bence bize değil, Türkiye'ye yazık oldu. Burada değerlendirme Çorum veya Alanya değil. Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." diye konuştu.

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        Maçla ilgili federasyona başvuru yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise Balçık "Tabii ki, inanın hiç konuşmaya bile gerek yok. Burada kaybeden Türkiye oldu, biz kaybetmedik." şeklinde yanıt verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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