Uğurludağ'da uçurtmalar Filistinli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik, Uğurludağ ilçe futbol sahasında gerçekleştirildi.
Etkinliğe Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Belediye Başkan Vekili Ahmet Sağır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte öğrenciler, uçurtmaları Gazzeli çocuklara ithafen gökyüzüne bıraktı.
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