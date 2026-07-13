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        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Ensing'i transfer etti

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör çaprazı Kyle Ensing ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Ensing'i transfer etti

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör çaprazı Kyle Ensing ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun Sungurlu Belediyespor'a katıldığı belirtildi.

        Ensing'in ABD Milli Takımı'nda da yer aldığı aktarılan açıklamada, "1997 doğumlu ve 2,01 metre boyundaki Kyle Ensing sadece fiziksel avantajlarıyla değil, teknik donanımıyla da Efeler Ligi'nin en dikkat çekici isimlerinden biri olmaya aday. NCAA kariyerinde Long Beach State formasıyla kazandığı iki şampiyonluk ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile elde ettiği uluslararası tecrübeler, onu elit bir pasör çaprazı haline getiriyor." ifadelerine yer verildi.

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