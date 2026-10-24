Babafest görkemli açılışla başladı

Denizli’nin köklü dokuma geleneğiyle öne çıkan ilçesi Babadağ’da 8. Babafest Festivali açılış töreniyle başladı. Festivalin açılışında ilçenin 700 yıllık geçmişi, Denizli sanayisinin gelişimindeki rolü ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Dört gün sürecek festival, konserler, sergiler, yöresel ürünler ve offroad yarışlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış programında ayrıca meme kanseri farkındalığına yönelik "Bir Yumak Umut Babadağ" projesi de tanıtıldı.

Babadağ’ın kültürünü, dokuma geleneğini ve toplumsal dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen 8. Babafest Festivali, açılış programıyla başladı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral’ın ev sahipliğindeki programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök, Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali Marım, Babadağ Kaymakamı Miyase Demirkoparan ve vatandaşlar katıldı. Festival boyunca sergiler, stantlar, konserler ve çeşitli etkinliklerle Babadağ’ın kültürel birikiminin tanıtılması hedefleniyor.

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"Geleceğimize kültürümüzü aktarıyoruz"

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 8. Babafest’in açılışında yaptığı konuşmada, festivalin ilçenin değerlerini tanıtmak ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak açısından önem taşıdığını söyledi. Dört gün boyunca konserler, sergiler ve renkli etkinliklerle Babadağ’da festival heyecanının yaşanacağını belirten Kumral, organizasyona katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür etti. Kumral, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Bir Yumak Umut Babadağ" projesine de dikkat çekti.

"Denizli sanayisinin temellerinde Babadağ var"

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali Marım, Babadağ’ın yaklaşık 700 yıllık geçmişine ve Denizli’nin sanayileşme sürecindeki yerine dikkat çekti. Denizli’de tekstil ve iplik üretiminin gelişmesinde Babadağ’ın önemli rol oynadığını belirten Marım, ilçenin üretim geleneğinin Denizli sanayisinin temellerini oluşturduğunu ifade etti. Marım, Babafest’in geçmişten gelen kültürü bugüne taşıdığını, sosyal ve kültürel yaşamın yanı sıra ticarete de katkı sağladığını söyledi.

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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise Babafest’in Babadağ’ın tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek festivalin ticaret, sanat, kültür ve turizm açısından önem taşıdığını söyledi.

Vali Köşger’den kültürel miras vurgusu

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Babadağ ile ailevi bağının da bulunduğunu belirterek geçmişle ve kültürle kurulan bağların toplumların gücünü belirlediğini söyledi. Köşger, "Kökler ne kadar derine giderse çınar o kadar büyük olur, güçlü olur" sözleriyle tarih ve kültürel mirasın önemini anlattı. Babadağ’ın kültürünü yaşatan festivalin diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini ifade eden Köşger, ilçenin taleplerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Doğal gaz konusunun da ilgili kurumların ve yerel yönetimlerin katkısıyla çözüme kavuşabileceğine işaret etti.

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Sergiler ve farkındalık etkinlikleri

Festival kapsamında Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca’nın öncülüğünde yürütülen "Bir Yumak Umut Babadağ" projesiyle meme kanserine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Abdullah Yurtsever’in "Minyatür Dokuma Tezgâhları", Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca’nın "Babadağ Gibi" ve "Geçmişin Karelerinde Okul Yılları" sergileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dört gün sürecek Babafest, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek; festival programı offroad etkinliğiyle sona erecek.