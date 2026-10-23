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        Çivril'de 132 öğrenci kapasiteli Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi açıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, İş İnsanı Uğur Türk tarafından hayata geçirilen "Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Çivril'de 132 öğrenci kapasiteli Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi açıldı

        Denizli’nin Çivril ilçesinde, İş İnsanı Uğur Türk tarafından hayata geçirilen "Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

        Çivril’de 26 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan ve 132 öğrenci kapasitesine sahip Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi'nin açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, eğitim müesseselerinin önemine dikkat çekti. Çivril halkının hayırseverliğine vurgu yapan Vali Köşger, başka şehirlere giderek zenginleşmiş olsalar dahi Çivrillilerin memleketlerini unutmadıklarını, inşa ettikleri eğitim ve hayır eserleriyle şehrin gelişimine ile insan kaynağının niteliğine büyük katkı sunduklarını ifade etti.

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        Eskilerin "Şerefü’lmekân bi’lmekîn" sözüne atıfta bulunan Vali Köşger, "Yani bir yerin şerefi, orada oturanların kıymetince şereflidir. Bir şehre sahip çıkarsanız, kendi şehrinize öncelikle değer verirseniz, oraya böyle eğitim müesseseleri, hayır müesseseleri kazandırırsanız oranın kıymeti o nispetle artar" dedi.

        "İnsan kaynağımızın niteliğini artırmalıyız"

        Tarım, ticaret, sanayi ve tüm sektörlerde Denizli’nin iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Köşger, bu iddianın sürdürülebilmesi için insan kaynağının niteliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Eğitimin anne karnında başladığını ve çocukların yetiştirilmesinde helal lokmanın büyük önem taşıdığını belirten Köşger, annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği gündüz bakımevlerinin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

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        Vali Köşger konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        "Kendi değerlerimizden, örfümüzden, ananemizden, millî benliğimizden ve millî kimliğimizden kopmadan dünyanın en kaliteli insanlarını yetiştirmemiz lazım. Dünyada söz sahibi olmamız için bunu sürdürebilmemiz şart. Bu anlamda çok güzel bir bina inşa edilmiş. İçindeki eğitimin niteliği de eğitim kadrosu da aynı şekilde çağın bilgisiyle ve teknolojisiyle donanmış." Gündüz bakımevinin yapımında emeği geçen İş İnsanı Uğur Türk başta olmak üzere herkese teşekkür eden Vali Köşger, tesisin Çivril’e ve Denizli’ye hayırlı olmasını diledi. Eğitim kurumu için yapılan duaların ardından kurdele kesilerek bakımevinin resmî açılışı gerçekleştirildi. Vali Köşger ve beraberindeki heyet, açılışın ardından binada incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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