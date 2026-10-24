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        Beyağaç kaymakamı Haydari'den örnek davranış Kaymakam Haydari, kaza geçiren öğrenciyi evinde ziyaret etti

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Kaymakam Servet Haydari, okul dönüşünde kaza geçiren öğrenciyi evinde ziyaret ederek öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Beyağaç kaymakamı Haydari'den örnek davranış Kaymakam Haydari, kaza geçiren öğrenciyi evinde ziyaret etti

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Kaymakam Servet Haydari, okul dönüşünde kaza geçiren öğrenciyi evinde ziyaret ederek öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İlgili kurum amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Haydari, öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğunu öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Haydari, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun temennilerini ileterek moral verdi.

        Öğrenci güvenliği için önlem mesajı

        Ziyarette öğrencilerin güvenliğinin önemine dikkat çeken Kaymakam Servet Haydari, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda ilgili kurumlar tarafından çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Öğrencinin durumunu yakından takip eden ve aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat ileten Kaymakam Haydari'nin ziyareti, vatandaşlarla doğrudan iletişimin ve çocukların güvenliğine yönelik hassasiyetin önemini bir kez daha ortaya koydu. Beyağaç'ta öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumların iş birliği içerisinde gerekli tedbirler alınıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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