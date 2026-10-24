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        Çameli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ELO Satranç Turnuvası başladı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ELO Satranç Turnuvası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İki gün sürecek turnuvanın ilk hamlesini Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Çameli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ELO Satranç Turnuvası başladı

        Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ELO Satranç Turnuvası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İki gün sürecek turnuvanın ilk hamlesini Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yaptı.

        Çameli’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ELO Satranç Turnuvası başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan turnuvada sporcular, iki gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele edecek.

        Turnuvanın açılışına katılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sporculara başarılar dileyerek organizasyonun ilk hamlesini gerçekleştirdi.

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        Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünün coşkusunu sporla bir araya getiren turnuvanın, satranç sporuna ilgi duyan sporcuları buluşturması ve ilçedeki sportif faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

        Başkan Cengiz Arslan, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu spor aracılığıyla paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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