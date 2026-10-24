Çameli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ELO Satranç Turnuvası başladı

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünün coşkusunu sporla bir araya getiren turnuvanın, satranç sporuna ilgi duyan sporcuları buluşturması ve ilçedeki sportif faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Çameli’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ELO Satranç Turnuvası başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan turnuvada sporcular, iki gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ELO Satranç Turnuvası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İki gün sürecek turnuvanın ilk hamlesini Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yaptı.

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