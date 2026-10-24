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        Denizli'de toplu açılış töreni sebebi ile yol güzergahları değişiyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Toplu Açılış Töreni kapsamında kent merkezindeki ana arterlerden Gazi Bulvarı geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, toplu taşıma otobüslerinin güzergâhları ve durakları da yeniden düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Denizli'de toplu açılış töreni sebebi ile yol güzergahları değişiyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Toplu Açılış Töreni kapsamında kent merkezindeki ana arterlerden Gazi Bulvarı geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, toplu taşıma otobüslerinin güzergâhları ve durakları da yeniden düzenlendi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde düzenlenecek Toplu Açılış Töreni organizasyonu ve hazırlık çalışmaları nedeniyle ulaşımda geçici olarak yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Gazi Bulvarı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 23.00’ten itibaren 26 Ekim Pazartesi günü saat 00.00’a kadar araç trafiğine kapalı olacak.

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        Otobüs Güzergâhları ve Duraklar Geçici Olarak Yenilendi

        Gazi Bulvarı’nın trafiğe kapatılması nedeniyle şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs hatlarında da geçici güzergâh değişikliğine gidildi. Bölgeden geçen otobüs hatları tören süresince alternatif caddelere yönlendirilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına geçici durak noktaları belirlendi.

        Yetkililer, sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif yolları tercih etmelerini hatırlatarak; değişen otobüs güzergâhları, geçici durak yerleri ve trafik düzenlemelerine ilişkin detaylı bilgilerin ulasim.denizli.bel.tr internet adresi üzerinden incelenebileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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