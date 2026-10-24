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        Çivril'de ceviz hasadı başladı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz üretiminin önemli merkezlerinden Gürpınar Mahallesi'nde hasat başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Çivril'de ceviz hasadı başladı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz üretiminin önemli merkezlerinden Gürpınar Mahallesi'nde hasat başladı.

        Chandler cinsi ceviz üretimiyle öne çıkan mahallede, yüksek verim ve kalite üreticileri sevindirirdi.

        Çivril'deki ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşıladığı belirtilen Gürpınar Mahallesi'nde bu sezon 300 ton rekolte hedefleniyor. Yüksek yağ oranı, iç doluluğu ve aromasıyla öne çıkan bölge cevizi, özellikle tatlı ve baklava üreticileri tarafından tercih ediliyor.

        Bu yıl ceviz fiyatının en az 200 lira seviyesinde olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Nacaklı, ithal cevizin yerli ürünün fiyatını baskılamak için kullanıldığını öne sürdü.

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        Bölgedeki cevizlerin kalitesinde iklim ve toprak özelliklerinin etkili olduğunu belirten Nacaklı, Gürpınar'ın yanı sıra Cabar, Karalar ve Karabedirler mahallelerinde yetiştirilen cevizlerin de nitelikleriyle öne çıktığını söyledi.

        Nacaklı, Bulkaz Dağı'ndan gelen esintinin ve bölgenin toprak yapısının ceviz yetiştiriciliği açısından avantaj sağladığını dile getirerek, "Gürpınar, Cabar, Karalar ve Karabedirler hattında yetişen cevizler, Bulkaz Dağı'ndan gelen esinti ve zengin toprak yapısı sayesinde daha iri, yağlı ve lezzetli oluyor. Ceviz rüzgarı ve esintiyi sever, ovamız da buna çok müsait. Bu nedenle baklava ve tatlı üreticileri özellikle bizim cevizimizi arıyor" ifadelerini kullandı.

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