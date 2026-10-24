Miryokefalon Zaferi'nin 850. Yılında tarih dersi Çivril'de işlenecek Miryokefalon Zaferi'nin 850. Yılında 200 tarih öğrencisi Çivril'de buluşacak

Denizli’nin Çivril ilçesi, Miryokefalon Zaferi’nin 850. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında beş üniversiteden yaklaşık 200 tarih öğrencisini ağırlayacak. Öğrenciler, 27 Ekim’de savaşın yaşandığı değerlendirilen coğrafyada açık hava dersine katılacak.

Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 1176 yılında gerçekleşen Miryokefalon Savaşı’nın 850. yıl dönümü dolayısıyla Çivril’de akademik bir etkinlik düzenlenecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirileceği belirtilen organizasyonda, farklı üniversitelerden tarih öğrencileri savaşın tarihi ve coğrafi boyutlarını yerinde ele alacak.

27 Ekim 2026 Salı günü yapılacak etkinlikte öğrenciler, saat 11.00’de başlayacak açık hava dersinde Miryokefalon Savaşı’nın askerî ve siyasi yönleri hakkında bilgi alacak. Programın ardından Çivril’in tarihî ve coğrafi alanlarını kapsayan inceleme gezisi düzenlenecek.

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Üç belediyeden ortak organizasyon

Çivril, Sandıklı ve Hocalar belediyelerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliğin koordinasyonunu Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Tülay Metin ve Doç. Dr. İbrahim Balık ile Afyon Kocatepe Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Kaya üstlenecek.

Beş üniversiteden öğrenciler katılacak

Programa Pamukkale Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi tarih bölümlerinde öğrenim gören yaklaşık 200 öğrencinin katılacak. Etkinlikle öğrencilerin tarihî olayları yalnızca teorik bilgiler üzerinden değil, olayların yaşandığı coğrafyayı inceleyerek de değerlendirmeleri amaçlanıyor. Açık hava dersi ve saha gezisiyle Miryokefalon Savaşı’nın tarihsel öneminin yanı sıra Çivril’in kültürel ve coğrafi değerlerinin de ele alınacak.