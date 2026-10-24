Denizli İdmanyurdu 1959 Spor - Bigaspor: 2-0

Denizli İdmanyurdu, henüz 4'üncü dakikada Atakan Üner'in golüyle öne geçti: 1-0. Denizli ekibi dakikalar 21'i gösterdiğinde Emirhan Kahraman'la farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısını Denizli İdmanyurdu takımı 2-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci devresinde ise sonuç değişmedi, Denizli İdmanyurdu ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Denizli İdmanyurdu 6 puana yükseldi. Bigaspor ise 14 puanda kalıp zirve yarışında yara aldı.

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