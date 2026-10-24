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        Denizli İdmanyurdu 1959 Spor - Bigaspor: 2-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Denizli İdmanyurdu 1959 Spor evinde, zirve mücadelesi veren Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyet sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Denizli İdmanyurdu 1959 Spor - Bigaspor: 2-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Denizli İdmanyurdu 1959 Spor evinde, zirve mücadelesi veren Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyet sevincini yaşadı.

        Denizli İdmanyurdu, henüz 4'üncü dakikada Atakan Üner'in golüyle öne geçti: 1-0. Denizli ekibi dakikalar 21'i gösterdiğinde Emirhan Kahraman'la farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısını Denizli İdmanyurdu takımı 2-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci devresinde ise sonuç değişmedi, Denizli İdmanyurdu ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Denizli İdmanyurdu 6 puana yükseldi. Bigaspor ise 14 puanda kalıp zirve yarışında yara aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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