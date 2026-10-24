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        Denizli TÜYAP Kitap Fuarı'nda yazar yağmuru sürüyor 7'den 77'ye tüm Denizli kitapla buluşuyor Fuar hafta boyunca ziyaretçi akınına uğradı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜYAP organizatörlüğü ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle EGS Fuar Alanı'nda düzenlenen Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, geride bıraktığı 7 günde ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Denizli TÜYAP Kitap Fuarı'nda yazar yağmuru sürüyor 7'den 77'ye tüm Denizli kitapla buluşuyor Fuar hafta boyunca ziyaretçi akınına uğradı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜYAP organizatörlüğü ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle EGS Fuar Alanı'nda düzenlenen Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, geride bıraktığı 7 günde ziyaretçi akınına uğradı.

        17 Ekim'de kapılarını açan ve Pamukkale, Hierapolis ve Laodikeia salonlarında imza günleri, söyleşi ve atölyelerle eş zamanlı olarak süren fuar, yediden yetmişe her yaş grubundan vatandaşın akınına uğruyor. Fuarda geride kalan 7 günlük sürede toplam ziyaretçi sayısı 200 bine yaklaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere sağladığı ulaşım imkanıyla, on binlerce öğrenci fuar alanını ziyaret ederek kitapla ve yazarlarla buluştu. Minik okurların ve gençlerin koridorları doldurarak stantlara ve imza alanlarına gösterdiği yoğun ilgi, Denizli'nin eğitim ve kültüre verdiği değerin somut bir göstergesi oldu.

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        Hafta içi fuarda yazarlar geçidi yaşandı

        Hafta boyunca edebiyat, düşünce ve sanat dünyasının çok önemli isimleri Denizlili okurlarıyla kucaklaştı. Hafta boyunca düzenlenen söyleşi, panel ve imza günlerinde; Zeynep Oral, Orhan Bursalı, Özlem Yüzak, Cihat Çiçek, Zeliha Sunal, Elif Erdenay, Ayşegül Aldinç, Fars Meyus, Dilge Güney, Bülent Demircioğlu ve Polat Özlüoğlu gibi pek çok değerli isim okurlarıyla bir araya geldi. Kitapseverlerin uzun kuyruklar oluşturduğu imza masalarında, Behiç Ak, Işık Öğütçü ve Murat Aygen gibi usta kalemler de kitapseverlerle buluştu. Hafta sonu imza günü etkinliklerinde, Prof. Dr. Arif Verimli, Beyza Alkoç, Nagihan Gökçe Kabal, Sena Nur Işık, Büşra Nur, Gani Müjde ve Saygı Öztürk Denizli'ye gelecek.

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        Hafta sonunda yüzlerce yazar okurlarıyla kucaklaşacak

        TÜYAP Denizli Kitap Fuarı, 25 Ekim Pazar akşamı kapılarını kapatmaya hazırlanırken, hafta sonu programı adeta bir imza ve söyleşi maratonuna sahne oluyor. Pamukkale, Hierapolis ve Laodikeia salonlarında iki gün boyunca sürecek kapanış maratonunda, ülkenin önde gelen kalemleri okurlarıyla kucaklaşacak. 24 Ekim Cumartesi günü; Aslı Perker saat 13.00'te "Kadınlık Halleri: Bedenden İş Hayatına" söyleşisiyle; Ümit Özdağ saat 14.00'te "Ordu ve Siyaset", Türk edebiyatının usta ismi Murathan Mungan saat 14.00'te "Bugüne Kadar Yaptıklarım ve Bugünden Sonrası İçin Tasarılarım", kişisel gelişim ve dönüşüm alanının sevilen ismi Ünal Güner saat 15.00'te "Hayatının Değeri Nasıl Artar?" söyleşisiyle ve sevilen yazar Dilek Cesur ise saat 15.00'te "Geçmişe Bay Bay Geleceğe Hay Hay" konulu söyleşisiyle fuarda yer alacak.

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        Finale yakışır bir hafta sonu programı

        25 Ekim Pazar günü ise; kaleme aldığı değerler eğitimi ve gençlik romanlarıyla tanınan Halit Ertuğrul saat 14.00'te "Aile ve Gençlik" söyleşisiyle okurlarının karşısına çıkacak. Cumhuriyet tarihi üzerine eserler veren araştırmacıyazar Sinan Meydan ise saat 15.00'te "Atatürk'ün Mirası Laik Cumhuriyet" söyleşisiyle fuara katılacak. Öte yandan Kayın Yayınevi, Bilgi Yayınevi, Doğan Kitap, İnkılap, Timaş, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Denizli Büyükşehir Belediyesi stantlarında yüzlerce ulusal ve yerel yazarın katılacağı imza etkinlikleri ile Türkiye Yazarlar Sendikası'nın "Şiir Nereye Kayboldu?" paneli gibi zengin içerikler kitapseverleri bekliyor.

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        Fuar heyecanı 25 Ekim'de sona erecek

        EGS Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen tüm etkinlikler, söyleşiler ve imza buluşmaları, her gün 10.0020.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Kitapseverin buluşma noktası olan Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, 25 Ekim Pazar günü sona erecek. Finale yakışır bir hafta sonu programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara, Denizli'den ve çevre illerden yoğun bir katılım bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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