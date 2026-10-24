Tarihi yarı maraton coşkusu için ücretsiz ulaşım desteği

Lykos Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, binlerce sporcunun start noktasına ulaşımı için ücretsiz servisler kaldırılacak. 25 Ekim Pazar sabahı saat 07.00’de şehir merkezindeki 5 farklı noktadan hareket edecek olan araçlar, katılımcıları etkinlik alanına ulaştıracak.

Spor dünyasının kalbinin atacağı büyük buluşmaya sadece saatler kaldı. Tarihin ve doğanın kalbinde, Pamukkale’nin beyaz travertenleri ile Hierapolis Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde koşulacak yarı maratonda, katılımcıların yarış alanına rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu için ücretsiz ulaşım noktaları belirlendi.

REKLAM

5 farklı noktadan saat 07.00’de hareket

Yarış sabahı yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek ve sporcuların heyecana zinde başlamasını sağlamak amacıyla yapılan planlama doğrultusunda; servisler 5 farklı noktadan saat 07.00’de hareket ederek sporcuları etkinlik alanına ulaştıracak. Servisler, Denizli Büyükşehir Belediyesi önü, Üniversite KYK önü, Adalet Aktarma Merkezi, Bağbaşı eski belediye önü ve Yenişehir Muhtarlığı önünden kaldırılacak. Büyük buluşmada, sporcuların start saatinden önce alanda yerini alabilmesi için hareket saatine riayet edilmesi büyük önem taşıyor.